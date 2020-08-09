В Тюменской области строят новые школы взамен деревянных

В рамках региональной программы по замене деревянных школьных зданий в Тюменской области планируется строительство школы в селе Заводопетровское Ялуторовского района.

По словам пресс-секретаря главного управления строительства Тюменской области Марии Хожаевой, новая школа с дошкольным отделением общей площадью более 400 кв.м. рассчитана на 36 ученических мест, а её дошкольное отделение – на 20 человек. В школе разместятся все необходимые помещения: учебные классы, класс для занятий гимнастикой и буфет с обеденной зоной на 16 посадочных мест. Пришкольная территория будет включать в себя волейбольную площадку, площадку для гимнастики и площадку для отдыха с травмобезопасным резиновым покрытием. Строительство новой школы планируют завершить в июле 2021 года.

В Тюменской области в рамках региональной программы планируется строительство 31 школы, из которых 13 объектов представляют собой модульные конструкции, а 18 – капитального исполнения. В труднодоступных районах находится 14 школ. В школах, которые расположены в небольших населенных пунктах, выделят помещения для размещения 15 фельдшерско-акушерских пунктов.

В сентябре 2020 года планируется сдача начальной школы в д. Епанчина Тобольского района. До конца года появятся три школы на 84 учебных и 47 дошкольных мест в п. Курья и с. Касьяново Вагайского района. Ещё 27 школ в капитальном и модульном исполнении планируют построить за 2021-2022 годы в Тюменской области.