Жители Тюмени могут внести свой вклад в помощь детям

"Коробка храбрости", предназначенная для сбора пожертвований детям, появилась в ТЦ "Галерея Вояж". Организатором акции выступил благотворительный фонд "Клуб добряков".

По словам организаторов, на протяжении месяца огромная "Коробка храбрости" будет собирать детские игрушки. Весь август неравнодушные тюменцы могут делать пожертвования для помощи детям. "Коробка храбрости" расположена в "Галерее Вояж", рядом со стойкой администратора у входа со стороны улицы Мориса Тореза.

Благотворительный фонд "Клуб добряков" начал свою работу в 2013 году. Как рассказала основатель фонда Маша Субанта, клуб вырос из профиля в Instagram и смог стать крупным сообществом неравнодушных людей по всему миру. С момента основания фонд собрал сотни миллионов рублей, благодаря чему множество детей и взрослых смогли выздороветь и вернуться к полноценной жизни. В настоящий момент более 100 тысяч человек принимают участие в реализации проектов фонда, пишет "Moi-portal.ru".