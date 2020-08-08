Определены самые дорогие породы кошек в Тюмени

Всемирный день кошек отмечается 8 августа. Тюменцы любят кошек и часто выбирают их в качестве домашних питомцев.

Как рассказала ветеринар Ольга Волкова, у кошек много плюсов: они чистоплотны – ходят в лоток и их не нужно регулярно выгуливать, ненавязчивы и умеют сами себя развлекать. Также кошки могут лечить своего владельца: уменьшать воспалительные процессы, заживлять суставы, успокаивать боль в сердце и помочь справиться с депрессией.

На сайтах объявлений и в социальных сетях достаточно много предложений, где кошек отдают бесплатно. Кроме того, пушистого друга можно взять и в городских питомниках. Однако если хочется взять породистую кошку, стоит оценить свои финансовые возможности.

В Тюмени самыми дорогими породами являются бенгальская (2000 руб.), британская золотая шиншилла (3000 руб.), шотландская вислоухая (1500-2000 руб.). Персидского котенка от родителей-чемпионов с полным пакетом документов (вет.паспорт, родословная), привитого, чипированного и кастрированного можно приобрести за 10-15 тыс. рублей. Стоимость приученной к лотку, когтеточке и сухому корму шотландской кошки с родословной начинается от 10 тыс. рублей. Стоимость зависит от окраса и пола. Белая девочка 10 тыс.рублей, белый мальчик ­­– 15 тыс. рублей, рыжий котик стоит 13 тыс. рублей, а котик с разными по цвету глазами стоит 17 тыс. рублей, пишет "АиФ – Западная Сибирь".