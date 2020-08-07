Тюменцев познакомили с китайским денежным знаком

Фото: пресс-служба ТМПО

Тюменское музейно-просветительское объединение в своих социальных сетях продолжает делиться интересными фактами. В этот раз подписчикам рассказали об одном из выдающихся достижений Китая - китайском денежном знаке.

Первым великим изобретением Древнего Китая считается бумага. Согласно китайским летописям это произошло в 105 году нашей эры. В глубокой древности в Китае до появления бумаги для записей использовали скрученные в свитки полоски из бамбука, свитки из шелка, деревянные и глиняные таблички. В III веке бумагу уже широко применяли для письма вместо более дорогих материалов. Для бытовых нужд бумага делалась из риса или пшеничной муки. Изготавливались сорта изысканной бумаги, например, из коры сандалового дерева, придававшей бумаге стойкий аромат. Возникновение бумаги привело к развитию книгопечатанья.

Китай это также первая страна в мире, которая ввела в обращение бумажные денежные знаки. Произошло это в 1024 г. Первые бумажные деньги представляли собой хлопковую бумагу, на которой были напечатаны иероглифы и нанесены цветные печати.

В нумизматической коллекции ТИАМЗ хранятся четыре бумажных денежных знака Китая. Все они относятся к поступлениям из старых фондов. Три китайских чека датированы XIX в. и один 1898 г. Уникальность данных предметов в том, что они могут служить образцами самых ранних из известных бумажных денежных знаков. Музейные предметы были отреставрированы в г. Санкт-Петербурге в 2015 г. художником-реставратором высшей категории Е.И. Шашковой. В постоянной экспозиции Гостиного двора и на выставке "Мир Востока" каждый желающий может увидеть образцы китайских бумажных денег.

Еще больше познавательной информации вы можете найти в официальной группе ТМПО.