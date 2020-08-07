Трое тюменцев примут учасети в форуме для лидеров "Ладога"

С 7 по 15 августа в Ленинградской области пройдет межрегиональный образовательный форум "Ладога". Тюменскую область представят Владимир Скалдин, Тимур Нигматуллин и Ангелина Гусева.

Программа форума состоит из 2 уровней. В первом — обучение участников по 3 направлениям: активист, профессионал, лидер. Молодые люди примут участие в мастер-классах, навыковых тренингах, интеллектуальном кафе. Во втором уровне участники будут работать на своих профильных потоках: составят траекторию профессиональной и личной жизни, сформируют карты молодежной экосистемы своего города.

В рамках форума пройдет грантовый конкурс молодежных инициатив Росмолодежи. Участники защитят свои проекты и поборются за финансовую поддержку до 1,5 млн рублей.

Тюменцы участвуют в конкурсе. Владимир Скалдин защитит проект "Том Сойер Фест. Тюмень/Ембаево". В рамках проекта планируется восстановление двух исторических зданий в регионе. Тимур Нигматуллин представит инициативу "Инклюзивный путь". Тюменец планирует создать школу социального проектирования в сельской местности, где экспертами станут люди с инвалидностью. Ангелина Гусева защитит фестиваль музыкальных искусств "NEFT". На событии набережная, площадь, парки и скверы превратятся в музыкальные сцены и зрительные залы под открытым небом, а рядом разместятся шатры с лекциями от деятелей искусств региона.

Образовательный форум "Ладога" проходит в 12 раз. В этом году поступило рекордное количество заявок. Приехать в Ленинградскую область захотели 1730 человек из 80 регионов России. Особое внимание на форуме уделят безопасности: эксперты и 780 форумчан будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.