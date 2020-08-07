В Тюменской области несколько действующих лесных пожаров

По сведениям Тюменской авиабазы, за прошедшие сутки на территории Тюменской области возникло четыре лесных пожара.

Пожары в Абатском и Нижнетавдинском лесничествах площадью 1,5 га 0,08 га соответственно ликвидированы, действующими остаются лесные пожары в Абатском лесничестве на площади 6,5 га и в Уватском лесничестве на площади 0,05 га.

Из ранее обнаруженных ведутся работы по локализации трех действующих лесных пожаров и ликвидации четырех локализованных лесных пожаров в Уватском районе силами 122 человек с применением вертолетов.

Всего с начала года на территории Тюменской области произошло 189 лесных пожаров.