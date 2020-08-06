Тюменских предпринимателей готовы консультировать в центре "Мой бизнес"

Теперь в центре "Мой бизнес" в Тюмени предприниматели могут получить комплексную консультационную поддержку по нескольким направлениям.

Это консультационные услуги по вопросам финансового планирования, а именно, бюджетирование, оптимизация налогообложения, бухгалтерские услуги; консультационные услуги по вопросам правового обеспечения деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства; консультационные услуги по подбору персонала, по вопросам применения трудового законодательства Российской Федерации.

Консультации оказывает директор ООО "Учёт и право" Ирина Чернова. Консультации осуществляются по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 142, Центр "Мой бизнес" только по предварительной записи. Телефоны для записи: 8 (3452) 534-000 (доб. 1093), 8 (3452) 49-99-44 (доб. 241).

Консультации субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, планирующим предпринимательскую деятельность, оказываются в рамках деятельности центра "Мой бизнес" и реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".