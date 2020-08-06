С начала года на тюменских дорогах произошло 77 ДТП с такси

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В 2020 году в Тюменской области произошло 77 ДТП с участием автомобилей, имеющих цветографическую схему такси. В этих авариях 1 человек погиб, 125 человек были ранены. Почти половина аварий произошла по вине водителей этих автомобилей. Только в 20 случаях таксисты имели лицензию на перевозку пассажиров.

ГИБДД проводит в Тюменской области рейды по безопасности перевозок пассажиров такси. Вчера в первой половине дня наряды ДПС проверили более 220 автомобилей такси. Было выявлено 30 нарушений, среди них — переоборудование автомобилей без соответствующих разрешений (16), нарушение правил тонировки (2), отсутствие полиса ОСАГО (4), езда без водительского удостоверения (3), нечитаемые номерные знаки (1), езда без ремней безопасности (1). Еще два человека привлечены к ответственности за нарушение миграционного законодательства. Один водитель незаконно нанес на свой автомобиль цветографическую схему такси, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.