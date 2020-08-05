Тюменский школьник набрал за три предмета на ЕГЭ 300 баллов

Максимальные баллы на ЕГЭ по трем предметам — физике, математике и информатике — набрал ученик тюменской гимназии №21 Андрей Левченко. Это первый случай в нашем регионе, когда выпускник сдал все три экзамена на 300 баллов.

"Андрей всегда участвовал в олимпиадах, ездил на статусные соревнования, очень много занимался сам. Добросовестный и ответственный юноша, всегда выполнял даже больше, чем было нужно. Во время дистанционного обучения делал все задания и всегда дополнительно решал то, что ему интересно и что он считал сложным. Андрея всегда отличала тяга к знаниям, он сам находил интересные задания и приходил с вопросами, очень целеустремленный ребёнок!" — рассказывает учитель математики гимназии №21 Галина Сердитова.

Андрей Левченко также сдавал русский язык и набрал на экзамене 98 баллов, 87 баллов — по английскому языку.

Напомним, ЕГЭ в нынешнем году проходил с 3 июля по 25 июля. Дополнительный период ЕГЭ проходит с 3 по 8 августа. В это время сдают экзамен ребята, пропустившие или не завершившие его в основной период по болезни или другой уважительной причине. Свои результаты выпускники получат не позднее 17 августа.