Депутат гордумы поддерживает идею тюменцев по благоустройству пустыря

На месте пустыря вдоль проезда Солнечного жильцы домов №№ 10 и 10/2 по улице Эрвье хотят видеть сквер с пешеходными дорожками, скамейками и малыми архитектурными формами. Депутат Тюменской городской думы Олег Касьянов идею горожан одобряет.

"Желание жителей организовать место для отдыха понятно, ведь вблизи указанных жилых домов практически нет деревьев и кустарников", – отмечает депутат.

Обращение принято в ходе дистанционного приема граждан. Помимо облагораживания пустыря, жители изибирательного округа попросили у депутата содействия в оборудовании остановки для автобусов и площадки для выгула собак. Кроме того, к Касьянову обратились тюменцы, которым понадобилась консультация депутата для оформления документов на земельный участок, а члены общественной организации "Пенсионеры России" отделения "Маяк" надеются решить с помощью народного избранника ряд организационных вопросов.

Еще одна проблема, которую депутат решил взять на контроль — ограничение скоростного режима транспорта на улицах поселка Березняки. Улицы здесь узкие, автопоток растет, а ограничений скорости в виде дорожных знаков, искусственных неровностей не хватает, что небезопасно для пешеходов, особенно для детей, считают жители поселка.