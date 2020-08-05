В Тюменской области за сутки возникло шесть лесных пожаров

С 4 по 5 августа на территории Тюменской области возникло 6 лесных пожаров, ликвидирован 1 лесной пожар в Ишимском лесничестве на площади 9,5 га, 5 лесных пожаров в Уватском лесничестве на площади 18 га остаются действующими.

По сведениям Тюменской авиабазы, сейчас ведутся работы по локализации 7 действующих лесных пожаров в Уватском районе.

В регионе действует особый противопожарный режим. На период его действия запрещено посещать леса, разводить костры и выжигать сухую растительность, сжигать мусор, готовить пищу на открытом огне, углях.

Всего с начала года на территории Тюменской области произошло 182 лесных пожара. В случае обнаружения природного пожара необходимо немедленно сообщить о нем по телефонам: 8-800-100-94-00 или по короткому номеру 112.