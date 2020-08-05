Тюменские дачники проводят лето с физкультурой

Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени

В Тюмени проект "Лето на даче с физкультурой" проходит в 23 садоводческих обществах. Среди предлагаемых занятий — скандинавская ходьба, шахматы, общая физическая подготовка, подвижные игры, утренняя зарядка, настольный теннис, суставная гимнастика.

В этом году тренеры во избежание распространения коронавирусной инфекции проводят занятия в мини-группах с соблюдением требований Роспотребнадзора.

"Помимо работы на участке не стоит забывать и об активном отдыхе. Важно после трудового дня снять усталость определенной двигательной активностью и общением с единомышленниками", — отмечают в пресс-службе департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени

Ознакомиться с графиком проведения тренировок можно здесь.