Тюменские дачники проводят лето с физкультурой

В Тюмени проект "Лето на даче с физкультурой" проходит в 23 садоводческих обществах. Среди предлагаемых занятий — скандинавская ходьба, шахматы, общая физическая подготовка, подвижные игры, утренняя зарядка, настольный теннис, суставная гимнастика.
В этом году тренеры во избежание распространения коронавирусной инфекции проводят занятия в мини-группах с соблюдением требований Роспотребнадзора.
"Помимо работы на участке не стоит забывать и об активном отдыхе. Важно после трудового дня снять усталость определенной двигательной активностью и общением с единомышленниками", — отмечают в пресс-службе департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени
Ознакомиться с графиком проведения тренировок можно здесь.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru