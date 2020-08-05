В Тюмени ищут бывших жильцов старинного здания на набережной

Команда мультицентра "Контора пароходства" ищет истории людей, которые жили в разные периоды в доме конца XIX века — конторе пароходства и складе тюменского купца Колмакова.

В здании были жилые помещения с начала постройки (конец XIX века) до 1999 года, пока не обрушилась одна из стен. В нем жили сотрудники госучреждений, которые работали, предоставляли услуги и развивали свою деятельность в конторе пароходства.

В дореволюционный период в левом крыле конторы на втором этаже располагалось 5 жилых комнат, в советское время эта часть здания была перестроена под коммунальные квартиры. Контора получила новый адрес — Причал №1. В здании находились коммунальные квартиры "Сибводпути", Нижне-Иртышского речного пароходства (пристань "Тюмень"). В 1970-е годы в пользовании конторы была "Росбакалея", а с конца 1970-х до конца 1990-х — тюменская база "Стеклотара".

Сейчас разрабатывается историческая онлайн-выставка об истории здания, куда войдут рассказы от тюменцев. В нее войдут видеоинтервью, архивные снимки, древо семьи Колмаковых и истории про развитие сферы пароходства в областной столице.