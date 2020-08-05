Полицейского Кузю в Тюмени проводили на пенсию

17:27 04 августа 2020
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Немецкая овчарка Стоун Халк Атлант несла службу в кинологическом центре УМВД России по Тюменской области. Работала служебная собака с конвойной службой. В обязанности Кузи, а именно так его ласкового зовут кинологи, входила охрана, сопровождение в суды и конвоирование задержанных и арестованных, в том числе и на следственных экспериментах.


Выполнял свои обязанности Кузя 8 лет. За время несения службы, он зарекомендовал себя как спокойный, выдержанный и профессионально подготовленный напарник кинолога.

Собаку списали по выслуге лет, как говорят полицейские – она вышла  на пенсию. Четвероногого друга забрала к себе бывший кинолог Марина Тарасова, сообщает прессслужа УМВД по Тюменской области.

Теги: полиция , собаки
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2020