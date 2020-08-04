Горожанам рассказывают о коллективах Тюменской филармонии

Фото: пресс-служба ТКТО

Афиша Тюмень совместно с Тюменским концертно-театральным объединением продолжают новую рубрику "Филармония рядом".

В этой рубрике тюменцам рассказывают о коллективах Тюменской филармонии. В будущем также планируются публикации о дирижерах, солистах и концертмейстерах. Сегодня речь пойдет о вокально-эстрадном ансамбле Sunrise.

Sunrise – ансамбль солистов: яркие индивидуальности превращают каждую песню в своеобразный мини-спектакль. Ансамбль Sunrise был создан в 1996 году. Его солистками стали выпускницы отделения "Музыкальное искусство эстрады" Тюменского колледжа искусств. За десять лет в составе ансамбля Sunrise сменилось три поколения участников.

Первые гастроли коллектива прошли по Золотому кольцу России, затем последовали поездки по городам Поволжья, Урала, Сибири. Sunrise выступал на одних площадках с Ларисой Долиной, Леонидом Агутиным, Анжеликой Варум, Валерием Сюткиным, Львом Лещенко, Еленой Воробей, Илоной Броневицкой, Алексеем Глызиным, а также с ансамблем "Поющие сердца", квартетом "Секрет", Ленинградским диксилендом.

Справка. Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Надежда Казначеева.