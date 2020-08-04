У детей, вскормленных грудным молоком, IQ выше

О пользе грудного вскармливания знает каждый. Во все времена оно способствовало выживанию младенцев и их крепкому здоровью. Вспомнить хотя бы былинных русских богатырей, обладавших недюжинной силой, огромным ростом, способностью съедать в один присест по десять блюд и голосом рушить стекла в окнах, пишет портал МЕДИНФО72.

Однако есть мамочки, которые отказываются от кормления грудью своего младенца ради сохранения фигуры. Их немного, по статистике Тюменского перинатального центра, всего около 2%, но они есть.

Ежегодно с 1 по 7 августа Всемирная организация здравоохранения проводит Неделю грудного вскармливания для того чтобы еще раз рассказывать о пользе маминого молока для ребенка. Мамам советуют кормить детей только грудью до шестимесячного возраста, а далее вместе с прикормом поддерживать грудное вскармливание до двух лет и старше. Отказаться от такого удобного кормления придется только при ВИЧ-инфицировании матери, а также если мама принимает определенные препараты химиотерапии. Во всех остальных случаях – мамино молочко только на пользу и во благо ребенку.

Если раньше нашим бабушкам в роддоме советовали прикладывать малыша к груди по расписанию, то сейчас главный принцип грудного вскармливания – по требованию. И все вздохнули с облегчением. Грудничок перестал закатываться в крике, требуя свою порцию еды, молодые мамочки стали спокойнее…

Как заверяют врачи, естественное вскармливание отличается от искусственных смесей содержанием иммуноглобулинов и биологически активных веществ, обеспечивающих защиту ребенка от разнообразных инфекций и способствующих адаптации кишечника новорожденного. Доказано, что состав грудного молока способен меняться в течение суток и в период лактации, полностью соответствуя возрасту ребенка.

В грудном молоке помимо питательных веществ содержатся незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты, некоторые белки и легкоусвояемое железо, помогающие удовлетворить потребности малыша.

Исследования доказывают, что у детей, вскормленных молоком мамы, более высокий IQ, у них формируется правильный прикус и, соответственно, возникает меньше логопедических проблем, снижен риск развития кариеса.

Существует несколько правил грудного вскармливания:

- необходимо держать младенца у груди правильно, чтобы избежать некоторых осложнений с грудью,

- отказаться от сосок и бутылочек,

- кормить ребенка по первому его требованию и помнить, что продолжительность кормления малыш регулирует сам,

- не следует перекладывать ребенка к другой груди, если он еще не высосал первую.

ВОЗ обращает внимание мамочек на ночные кормления, так как они обеспечивают устойчивую лактацию и предохраняют женщину от следующей беременности до 6 месяцев в 96% случаев. Кроме того, ночные кормления считаются для ребенка более полноценными.

Выполнять правила грудного вскармливания следует для полноценного здоровья малыша, активного роста и развития. С помощью осознанности и поддержки со стороны мамы смогут обеспечить своих детей необходимыми для их организма веществами на долгие годы.