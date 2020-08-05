На тюменской таможне пресекли ввоз партии немаркированной обуви

Фото: пресс-служба Тюменской таможни

На российско-казахстанской границе сотрудники Тюменской таможни задержан автофургон с незаконно ввезенными товарами. Груз следовал из Петропавловска в Екатеринбург, 2226 пар обуви пытались ввести без обязательных средств идентификации.

"С 1 июля 2020 года оборот на внутреннем рынке и перевозка по территории России немаркированной обуви запрещены. С начала действия новых правил, это первое нарушение, выявленное Тюменскими таможенниками", — пояснил начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров таможни Александр Решетников.

В отношении перевозчика возбуждено административное дело. Полторы тонны обуви переданы в территориальные органы Роспотребнадзора, а нарушителю таможенного законодательства грозит штраф до 300 тысяч рублей.