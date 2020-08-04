Евгений Заболотный: депутаты с любовью относятся к Тюмени и стремятся внести вклад в развитие города

Тюменская городская дума 4 августа отмечает 230-летие. Председатель гордумы Евгений Заболотный в преддверии юбилейной даты рассказал об истории органа представительной власти, какие задачи дума решает сейчас.

"4 августа 1790 года состоялось первое заседание Тюменской городской думы. По сути, она работает на протяжении четырех веков – с конца XVIII века и по сегодняшний день. Эта дата – знаковое событие, и можно говорить о том, что Тюменская городская Дума прошла испытание временем. Это была правильно выбранная форма народовластия и управления городом", - отметил спикер.

Общественное самоуправление во все времена работало над решением важных задач развития города. Цель работы думы во все времена единая - заботиться о горожанах, общественном благосостоянии и развитии города. Сегодня в поле зрения депутатов создание и развитие транспортной инфраструктуры, вопросы наполнения городского бюджета, благоустройства территорий и так далее.

"На протяжении всех веков в городскую думу избирались известные горожане, которые своими делами не раз подтверждали заботу о благоприятном состоянии Тюмени, благополучии ее жителей, перспективах развития города. Сегодня тюменцы через своих депутатов определяют, что необходимо городу, где построить новую школу, обустроить общественные пространства, – отмечает Евгений Заболотный. - Заинтересованность в учете потребностей и чаяний горожан характерна для всех депутатов думы действующего созыва. Все они с любовью относятся к Тюмени и стремятся внести вклад в развитие областного центра, обеспечить комфортное проживание всех его жителей. Считаю эти устремления народных избранников доброй традицией".