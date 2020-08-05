Тюменцев просят не выбрасывать в мусорные баки золу и окурки

Фото: пресс-служба ТЭО

В Тюменской области участились случаи возгорания емкостей на контейнерных площадках. В ООО "ТЭО" решили напомнить о правилах использования контейнеров для коммунальных отходов.

Региональный оператор составил антирейтинг муниципалитетов, где местные жители не могут запомнить, что можно и нельзя выбрасывать вместе с обычным мусором.

Жители Тюменского района забывают, что категорически запрещено размещать в баках тлеющую золу, непотушенные окурки, воспламеняющиеся жидкости. С начала года здесь произошло 12 возгораний на площадках для сбора ТКО.

На втором месте антирейтинга — Тюмень. Не подлежат восстановлению 10 емкостей. Так, 2 августа сгорел один из двух новых контейнеров, которые совсем недавно установлены на улице Жданова.

Третьими по числу нарушений стали жители Ишимского района. Они устроили 9 пожаров на своих контейнерных площадках.

"Наиболее типичные ошибки со стороны жителей — размещение в баках тяжелых строительных отходов, на которые они не рассчитаны, крупногабаритного мусора и источников возгорания. Однако последняя не только доставляет неудобства в случае поломки, но и представляет реальную угрозу. Огонь легко может перекинуться на ближайшие зелёные насаждения, постройки, припаркованные рядом автомобили", — напоминают тюменцам в ООО "ТЭО".

Всего с начала 2020 года в Тюменской области зафиксировано возгорание сорока контейнеров, которые региональный оператор предоставил местным жителям.