На улице Мельникайте ликвидировали свалку стройотходов

В Тюмени на свалку строительных отходов в Тюменскую межрайонную природоохранную прокуратуру пожаловались жильцы домов по улице Мельникайте, 2 корпус 2 и корпус 4. Прокуратура организовала выездную проверку, в ходе которой информация подтвердилась.

"Установлено, что земельный участок, на котором образовалась стихийная свалка из строительного мусора, боя кирпича, шин и других отходов, находится в постоянном пользовании у департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени. Правообладатели земельных участков обязаны проводить мероприятия по защите земель от захламления", — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В адрес директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта было внесено представление об устранении нарушений. Как следует из ответа департамента, подрядной организацией отходы вывезены с земельного участка.