В Тюменской области за сутки пять лесных пожаров

По сведениям Тюменской авиабазы, за прошедшие сутки на территории Тюменской области возникло пять лесных пожаров. Два пожара в Исетском лесничестве на площади 9,5 га и один пожар в Юргинском лесничестве на площади 4,5 га ликвидированы. Два лесных пожара действуют в Уватском лесничестве на площади 20,5 га.

Всего с начала года на территории Тюменской области произошло 176 лесных пожаров. В регионе действует особый противопожарный режим. Запрещено посещать леса, разводить костры и выжигать сухую растительность, сжигать мусор, готовить пищу на открытом огне.

В случае обнаружения природного пожара необходимо немедленно сообщить о нем по телефонам: 8-800-100-94-00 или по короткому номеру 112.