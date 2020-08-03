Тюменцам напоминают, как получить транспортную карту школьника

До начала учебного года остался месяц, тюменцам предлагают позаботиться о получении транспортной карты школьника. Для подачи заявления можно воспользоваться порталом "Госуслуги".

При заполнении электронной формы заявления, если у ребенка имеется СНИЛС, то его необходимо указать в соответствующей строке. Немного внимания нужно уделить требованиям к фотографии — никаких животных, игрушек и цветов в кадре, светлый фон.

Заявление рассматривается не более недели, как правило, карта будет готова через 1–2 дня. За готовой картой необходимо прийти в центр "Мои Документы". Присутствие ребенка при получении карты не требуется.

При обращении за этой услугой в центры "Мои документы" присутствие будущего владельца проездного документа обязательно. На прием необходимо записаться, сообщает ГАУ ТО "МФЦ".

Льгота для школьников будет доступна с сентября, но, пополнив карту личными денежными средствами, ребенок сможет пользоваться ей с момента получения. Услуга доступна после зачисления ребенка в школу.