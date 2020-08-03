Тюменцев обучают уходу за маломобильными родственниками

На базе регионального геронтологического центра социальных технологий "Третий возраст" продолжает действовать консультативный центр поддержки семейного ухода "Родные люди". Специалисты центра рассказывают тюменцам, какие правила нужно соблюдать при уходе за пожилым маломобильным родственником и как поддержать близкого человека в сложной ситуации.

"Одна из основных сложностей, с которой приходится столкнуться, ухаживая за близким человеком, это конфликты в общении. Бывает, до него действительно невозможно достучаться, что-то ему объяснить, уговорить. Из-за этого многие попадают в ситуацию, когда приходится оправдываться за свои действия и слова. Психологически это очень трудно выдерживать", — говорит Ольга Адольфовна. Уже три года она регулярно обращается за помощью в АНО Центр "Третий возраст", специалисты помогают ей в уходе за пожилой мамой.

Полгода назад женщина начала посещать консультативный центр "Родные люди" и начала на постоянной основе общаться с медицинским психологом, оказывающим поддержку родственникам маломобильных пожилых людей. Встречи с психологом Ольге решить многие "острые" моменты в коммуникации с мамой.

В рамках работы центра доступна не только услуга грамотной психологической поддержки, но и индивидуальные выезды специалистов по уходу на дом. Они могут обучить граждан, ухаживающих за маломобильными пожилыми людьми, базовым навыкам ухода и продемонстрировать инновационные приспособления, кратно облегчающие выполнение ежедневных процедур.

Узнать подробности работы центра, задать интересующие вопросы, уточнить даты проведения ближайших встреч и получить консультационную поддержку можно по телефону: 8-952-674-93-77 или обратившись в Региональный геронтологический центр социальных технологий "Третий возраст" по адресу: г. Тюмень, ул. Карла Маркса, 123/1. Подробная информация на сайте.