Последний шанс переехать в район с собственной набережной: стартовали продажи в доме "Лондон"

"Лондон" — последний дом третьей очереди в Европейском береге, который располагается прямо на набережной Тюмени.

Локация: 2 минуты до набережной

Да, это первая линия, и ваши окна могут иметь неповторимый вид на реку Туру. И да, это последний дом.

Самые привлекательные места Тюмени рядом: выходите из подъезда на собственный пешеходный бульвар, через 2 минуты вы уже на набережной города - в любое время суток в любой день недели. Полчаса пешей спокойной прогулки до Цветного бульвара, 5 минут езды на машине до Гагаринского парка.

Примерно в 15 минутах езды на автомобиле находится ТРЦ Сити Молл с самым крупным батутным парком в Тюмени, а в 5 минутах ходьбы - Зеленый Берег с шоурумом Икеа и гипермаркетом Лента. А совсем недавно напротив Зеленого берега открылся гастрономический комплекс BAZAR с натуральными фермерскими продуктами.

Дорога до новой школы займет не более 7 минут пешком, дети смогут самостоятельно добираться туда и обратно, не используя при этом общественный транспорт. В новую школу на 1200 мест пойти можно будет уже с сентября этого года. В 5 минутах ходьбы уже построен новый детский сад на 325 мест.

Какой он, дом "Лондон"?

Три башни дома переменной этажности 13 и 19 уровней с положенной строгостью выстраиваются вдоль реки. Выполнен дом в кирпичной архитектуре. В каждой башне оборудована сквозная парадная с входом на уровне земли, чтобы мамы с колясками, люди с особыми потребностями и пожилые могли без труда выходить на улицу.

Попасть из башни в башню можно не выходя на улицу - между собой их соединяет теплый сквозной проход. Через него можно также попасть в многоуровневый паркинг и в торговую галерею.

В доме поддерживается комфортный микроклимат в любое время года - увеличенные окна пропускают большее количество света, а просторные открытые террасы позволят наслаждаться восходами и закатами с видом на реку.

Выезжать не надо, отдыхать (Запятые тут расставлены верно)

Вариантов для отдыха после тяжелого трудового дня тут масса - прогуляться по пешеходному бульвару вдоль зеленых аллей, спуститься на собственную набережную к воде, отдохнуть на скамейках с книгой. Для тех, кому нравится активный отдых организованы велодорожки и спортивные уличные площадки.

Детям здесь тоже есть, чем заняться. Во дворах вы найдете качели для всей семьи, большие песочницы и детские развивающие комплексы. Зоны расположены так, чтобы дети постарше не пересекались с малышами. А специальное прорезиненное покрытие защитит от царапин и синяков при падении.

За порядком круглосуточно следит служба безопасности, каждый час специалисты осматривают территорию. Во дворах и в парадных установлены камеры видеонаблюдения, вся информация в режиме онлайн передается на единый пункт охраны.

Что можно купить и по какой цене

Стоимость квартир начинается от 2 390 000 рублей. В ассортименте множество планировок традиционных и евроформата - от одно- и двухкомнатных квартир до пятикомнатных. Подобрать для себя идеальный вариант будет легко. Большие квартиры до 162 кв.м. располагаются на верхних этажах с панорамным остеклением - из окон открываются потрясающие виды. Размер террас в таких квартирах достигает 74 кв.м.

Высота потолков в квартирах 2,72 м, а на 18 и 19 этажах - 3 метра. Сдаются квартиры в улучшенной черновой отделке. Но по желанию можно включить ремонт от застройщика в стоимость и заехать уже в готовое жилье. Цветовые решения тоже обсуждаются - застройщик предлагает 3 разных варианта: светлый, классический и темный.

Если хотите узнать больше о проекте или посетить его лично, звоните (3452) 61-30-30. Посмотреть планировки можно на сайте https://strana.com/proekty/eurobereg72/