На трассе Тюмень — Омск в результате ДТП загорелся грузовик

Дорожная авария с возгоранием произошла ночью 1 августа на 241-м километре трассы Тюмень — Омск. Там столкнулись Mercedes и "КамАЗ", в результате чего загорелся топливный бак грузовика.
"Прибывшие на место сотрудники МЧС потушили возникший пожар и провели деблокировку людей, находящихся в искореженных автомобилях", — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.
В ДТП погиб водитель Mercedes, его пассажирка и водитель "КамАЗа" получили травмы различной степени тяжести.
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