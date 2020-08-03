На трассе Тюмень — Омск в результате ДТП загорелся грузовик

09:34 03 августа 2020
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Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

Дорожная авария с возгоранием произошла ночью 1 августа на 241-м километре трассы Тюмень — Омск. Там столкнулись Mercedes и "КамАЗ", в результате чего загорелся топливный бак грузовика.

"Прибывшие на место сотрудники МЧС потушили возникший пожар и провели деблокировку людей, находящихся в искореженных автомобилях", — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.

В ДТП погиб водитель Mercedes, его пассажирка и водитель "КамАЗа" получили травмы различной степени тяжести.

Теги: ДТП
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