В Тобольском районе 15-летний подросток на "Жигули" сбил ровесника

ДТП с несовершеннолетними произошло вечером 1 августа в селе Малая Зоркальцева Тобольского района.

15-летний водитель, не имевший права управления транспортом, на "ВАЗ-21043" допустил наезд на 15-летнего пешехода. Как сообщает Госавтоинспекция Тобольска, последний находился на проезжей части без цели ее перехода.

Несовершеннолетний пешеход получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб правого бедра, он госпитализирован. По факту ДТП проводится административное расследование.