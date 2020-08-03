В Тобольском районе 15-летний подросток на "Жигули" сбил ровесника

10:03 03 августа 2020
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ДТП с несовершеннолетними произошло вечером 1 августа в селе Малая Зоркальцева Тобольского района.

15-летний водитель, не имевший права управления транспортом, на  "ВАЗ-21043" допустил наезд на 15-летнего пешехода. Как сообщает Госавтоинспекция Тобольска, последний находился на проезжей части без цели ее перехода.

Несовершеннолетний пешеход получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб правого бедра, он госпитализирован. По факту ДТП проводится административное расследование.

Теги: ДТП , пешеходы , подростки
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