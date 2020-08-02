Тюменский областной центр реабилитации инвалидов расширяет свои возможности

В условиях режима повышенной готовности специалисты Тюменского областного центра реабилитации инвалидов (ОЦРИ) активно осваивают новые технологии и реабилитационную технику, находящуюся в распоряжении центра. На компьютерных технологиях базируется целая группа методик реабилитации.

Так, система аудиокоррекции РуЛисен эффективна для развития речи и внимания, памяти и саморегуляции у детей и взрослых. Определённые наборы звуков (специально обработанная музыка) подаются пациенту в наушники. Работа РуЛисен заключается в том, что обычные сигналы сочетаются с высоко- и низкочастотными, благодаря чему врачи, подавая звуки на определённой частоте, стимулируют наиболее проблемные и необходимые зоны высшей нервной деятельности.

Аудиовизуальный комплекс "Диснет" также можно отнести к этой группе. Комплекс создан для проведения сеансов психологической разгрузки и мобилизации, а также благодаря нему психолог может протестировать текущее психологическое состояние человека.

Аппарат для динамической электронейростимуляции ДиаДЭНС основан на других принципах: воздействуя на рецепторы кожи микротоками, он вызывает ответные реакции в органах и тканях. ДиаДЭНС используют для реабилитации после перенесённых заболеваний, хирургических операций, а также при острых и хронических болевых синдромах, травмах, заболеваниях сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания и пищеварения, сообщили в департаменте социального развития Тюменской области.

Все эти и другие технологии, сочетаясь с профессионализмом и заботой сотрудников ОЦРИ, делают жизнь людей с ограниченными возможностями здоровья комфортнее и легче.