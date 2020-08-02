Тренер рассказал тюменцам о правилах обучения плаванию

В Тюменской области открыт купальный сезон, и в жаркую погоду многие предпочитают отдыхать на пляже. Однако отдых у воды таит множество опасностей. Особенно опасна водная стихия для тех, кто боится воды и не умеет плавать. Тюменский тренер Альберт Мальцев считает, что обучаться плаванию лучше у профессионалов.

По словам мастера спорта России по плаванию, тренера по плаванию "Центра олимпийской подготовки "Тюмень–дзюдо"" Альберта Мальцева, обучение плаванию – кропотливый процесс, который состоит из цепочки последовательных упражнений. При этом каждое упражнение направлено на изучение, развитие и совершенствование элементов техники плавания. Движения ребенка, прошедшего все этапы обучения, становятся рациональными и осознанными, а хорошо поставленная техника позволяет эффективно продвигаться в воде с наименьшими затратами энергии. Также ребёнок сможет чувствовать себя уверенно в сложных ситуациях на водных объектах. Альберт считает, что каждый должен научиться плавать – это необходимый навык на всю жизнь.

Обучение ребёнка основам плавания занимает в среднем один-два месяца, далее идёт процесс закрепления умений и совершенствование техники. Чтобы выйти на новый максимум возможностей в плавании и понять границы способностей в водной среде, необходимо привлекать детей к подвижным играм на воде, соревнованиям различного уровня.

Самообучение и советы близких грозят неверным освоением техники плавания и закреплением неэффективных навыков, что в свою очередь приводит к быстрому уставанию при плавании и формирует ложное чувство уверенности в своих силах. Лучше всего доверить обучение ребёнка плаванию специалисту, который имеет полное представление о процессе подготовки с учётом возрастных особенностей, психологических факторов и индивидуальных качествах каждого ребёнка, пишет "АиФ – Западная Сибирь".