Тюменцам дали советы по выбору сезонных продуктов

Основу летнего рациона составляют овощи и фрукты, стоимость которых в сезон довольно невысокая. Самое главное – правильно выбрать качественный товар. Расскажем, как это сделать.

По словам заведующей отделом гигиены питания Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области Татьяны Никоза, в первую очередь при покупке овощей, фруктов и ягод следует обратить внимание на внешний вид и запах. Стоит отказаться от покупки продуктов с затхлым запахом, имеющих повреждённую кожуру или пятна, свидетельствующие о порче или гниении.

Кроме того, опасность представляют фрукты и овощи, продаваемые на стихийных придорожных рынках, с машины вдоль дороги или на пляже. На такие продукты оседают выхлопные газы с примесями свинца. Также у продавцов таких товаров обычно нет медкнижек, они не соблюдают условия гигиены, что в свою очередь чревато кишечной инфекцией. Продавцы не могут предоставить и документы, подтверждающие качество и безопасность товара, а также его происхождение.

Но и покупая товар в магазине, необходимо перед употреблением тщательно промыть продукты, а также стоит соблюдать условия хранения овощей, фруктов, ягод и зелени, пишет "АиФ – Западная Сибирь".