В Ишиме стартовал книжный конкурс среди школьников

Ишимская детская библиотека запустила конкурс бук-слэм "Книга на каникулах". Конкурс пройдёт с 27 июля по 14 августа, принять участие в нём могут дети от 0 до 16 лет.

Конкурс представляет собой соревнование на лучшую рекламу по продвижению выбранной участником книги. Каждый участник должен оригинально и интересно рассказать о книге, которую необходимо прочитать на каникулах. Такой книгой может стать как современное, так и классическое художественное произведение российского или зарубежного автора. Участники должны прислать свою работу и карточку на электронный адрес Ишимской детской библиотеки: cdb_ichim.2011@mail.ru. Приём работ на конкурс заканчивается 9 августа.

Жюри оценит работы участников по пятибалльной шкале, критериями станут: выбор произведения и креативность, содержательность и информативность работы, художественно-эмоциональное воздействие, артистизм исполнения, ораторское искусство и качество видеосъёмки. По итогам конкурса членами жюри будут определены три победителя в каждой из представленных номинаций. Кроме того, жюри имеет право отметить дополнительно творческие работы, которые заслуживают особого внимания.

Списки победителей будут опубликованы на сайте www.biblioishim.ru и в социальных сетях 14 августа. Победители номинаций получат дипломы, участники – электронные сертификаты, пишет ИА "Тюменская линия".