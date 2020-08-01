В Ялуторовске впервые появится театральная студия

На базе Молодежного центра Ялуторовска планируется открытие театральной студии "Зеркало". Обучаться актерскому мастерству смогут две возрастные категории: 14-17 лет и 25-35 лет.

Каждая группа театральной студии рассчитана на обучение 12-15 человек. По словам режиссера, специалиста по работе с молодежью Ялуторовского молодежного центра и реализатора идеи театральной студии Олеси Фирсовой, для обучающихся созданы все необходимые условия. В молодежном центре есть сценическая площадка, костюмер и аудитория для занятий. Программа театральной студии взяла за основу обучение в школе ведущего.

Как сообщила режиссёр, первое занятие будет направлено на ознакомление, чтобы ребенок понял, действительно ли ему это нужно или нет, ведь главное, по словам Олеси Фирсовой, сильное желание стать актером. Затем участников студии ждут тренинги на раскрепощение, чтобы все друг с другом познакомились и контактировали. Также пройдут занятия по постановке речи и артикуляции, юные актеры изучат правила сценического движения, получат умение держаться перед публикой, пройдут множество мастер-классов и тренингов. Финальным этапом обучения станет спектакль. По словам режиссёра, есть множество идей для спектакля, однако всё будет зависеть от состава участников.

Олеся Фирсова давно мечтала открыть свою студию, однако во время её работы в районной культуре не было возможности открыть студию для детей. Теперь, благодаря Молодежному центру, её желание работать с детьми будет реализовано, пишет ИА "Тюменская линия".

Начало работы Молодёжной театральной студии "Зеркало" запланировано на середину сентября.