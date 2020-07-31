В Тюменской области работают над системой долговременного ухода

Более полугода на территории Тюменской области реализуется пилотный проект по созданию системы долговременного ухода (СДУ). Его главная задача ― сформировать систему помощи и поддержки для людей с ограниченными возможностями здоровья и их родственников, занятых в уходе.

СДУ включает в себя социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому в полустационарной и стационарной форме с привлечением специалистов по уходу. Кроме того, профессионалы помогают и близким людям маломобильного человека освоить навыки, которые облегчат выполнение ежедневных процедур, включающих в себя гигиенические процедуры, кормление.

На сегодняшний день в пилотном проекте участвуют 8 организаций социального обслуживания и 15 медицинских организаций из 4 муниципальных образований Тюменской области.

В целях координации деятельности и эффективного взаимодействия участников на базе Областного геронтологического центра создан координационный центр системы долговременного ухода, в функции которого входит и организационно-методическое, информационное, консультативное, экспертно-аналитическое сопровождение. Весомый вклад в развитие проекта вносит Ассоциация организаций социального обслуживания населения Тюменской области, объединяя учреждения и ведущих специалистов, тем самым улучшая их взаимодействие и способствуя обмену опытом между ними.

Планируется, что новая система ухода будет внедрена на всей территории Тюменской области к 2022 году.