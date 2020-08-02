Капремонты в многоквартирных домах Тюменского района идут с опережением графика

На 58% выполнен ремонт конструктивных элементов в рамках капитального ремонта многоквартирных домов в Тюменском районе. На некоторых объектах работы проводятся с опережением графика.

Как сообщили в пресс-службе главы Тюменского района, в п. Боровском с опережением графика проходит капремонт на 34 домах. Ведется замена крыш, инженерных коммуникаций, ремонт фасадов.

Продолжается ремонт дорог в Тюменском районе. За счет местного бюджета уже привели в нормативное состояние 24 улицы из 27. В рамках программы "Безопасные и качественные автомобильные дороги" завершены работы на 79 улицах из 164, продолжаются работы на 34 улицах. В Московском МО на 14 улицах появились тротуары, в Червишевском – на 12 улицах из 20, идут работы в селах Созоново, Успенка, Каменка и Кулаково.

Завершается благоустройство территории у нового Мальковского спорткомплекса, по графику идет строительство школы в микрорайоне Молодежный Переваловского МО, дома культуры в п. Московский, крытого ледового катка в п. Винзили. Новое оборудование и мебель привезли в отремонтированную детскую школу искусств в с. Онохино и дом культуры в с. Каскара. Завершаются фасадные и сантехнические работы в новом фельдшерско-акушерском пункте села Муллаши.

Готовится к открытию дополнительная группа в детском саду "Сибирячок" села Червишево, новая кровля украсила детский сад "Вишенка" в селе Луговом. В селах Каменка и Луговое в ближайшее время также появятся современные спортивные площадки, а в селе Яр скоро состоится открытие площадки для мини-футбола. В Андреевской школе стартовал капитальный ремонт.