Школа волонтеров "ProДобро" в Тюмени объявляет новый набор

В Тюменском областном центре реабилитации инвалидов объявили о начале нового набора в Школу волонтеров "ProДобро". Участников расскажут, как наладить контакт с человеком, имеющим нарушение слуха или зрения, правильно и уместно оказывать помощь людям, передвигающимся на колясках, и людям, имеющим психические расстройства.

Как сообщили в учреждении, в июне специалисты центра уже обучили первую группу школы волонтеров – более 20 юношей и девушек приобрели навыки оказания ситуационной помощи маломобильным гражданам, освоили основы этики в общении с людьми с ограниченными возможностями здоровья. В настоящее время волонтеры успешно организуют досуг юных жителей на дворовых территориях Тюмени.

В школу волонтеров приглашают тюменцев старше 14 лет, которые хотят помогать людям с ограниченными возможностями здоровья. Начало обучения запланировано на начало сентября. После обучения каждый участник получит сертификат, который в дальнейшем позволит ему принимать участие в региональных социально-значимых мероприятиях.

Заявки принимаются в свободной форме на электронный адрес orci72metod@yandex.ru.