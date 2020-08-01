Тобольская молодежь научится восстанавливать заброшенные общественные пространства

Фото движения «32 квартал»

Представитель движения "32 квартал" из Тольятти Мария Степанова проведет встречу в прямом эфире с тобольской молодежью. Эксперт расскажет о восстановлении заброшенного общественного пространства и поделится опытом сотрудничества некоммерческих организаций с местными органами власти.

Встреча в онлайн-формате состоится 5 августа в 14:00 в группе "Вектор улиц". Подключиться к эфиру можно из любой точки мира. В рамках общения участники узнают финансовые и юридические тонкости по данной теме. А затем используют знания на практике, преображая городскую среду в Тобольске.

Руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске Светлана Спехова отметила, что проект "32 квартал" – это инициатива по благоустройству одноименного пространства в Тольятти. В прямом эфире гостья расскажет, почему сразу несколько общественных организаций захотели благоустроить территорию и превратить ее в современное пространство для комфортного семейного отдыха, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".