Тобольская молодежь научится восстанавливать заброшенные общественные пространства

16:13 01 августа 2020
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Фото движения «32 квартал»

Представитель движения "32 квартал" из Тольятти Мария Степанова проведет встречу в прямом эфире с тобольской молодежью. Эксперт расскажет о восстановлении заброшенного общественного пространства и поделится опытом сотрудничества некоммерческих организаций с местными органами власти.

Встреча в онлайн-формате состоится 5 августа в 14:00 в группе "Вектор улиц". Подключиться к эфиру можно из любой точки мира. В рамках общения участники узнают финансовые и юридические тонкости по данной теме. А затем используют знания на практике, преображая городскую среду в Тобольске.

Руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске Светлана Спехова отметила, что проект "32 квартал" – это инициатива по благоустройству одноименного пространства в Тольятти. В прямом эфире гостья расскажет, почему сразу несколько общественных организаций захотели благоустроить территорию и превратить ее в современное пространство для комфортного семейного отдыха, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

Теги: городская среда , общественность , онлайн , Тобольск
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