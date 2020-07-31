У жительницы Ишима из желудка достали вилку

Фото: пресс-служба Областной больницы №4

В Ишиме помощь врачей потребовалась 26-летней девушке, которая случайно проглотила вилку.

Врачам ишимчанка сообщила, что после обильного приема жирной пищи при помощи вилки пыталась вызвать у себя рвоту, но прибор выскользнул из рук, и получилось так, что девушка его проглотила.

Поскольку сама вилка естественным путем она бы не вышла и с применением эндоскопа ее уже было не достать, специалисты решили проводить срочную полостную операцию. Хирург Талех Юсифов извлек вилку уже из желудка, куда столовый прибор успел опуститься. Пациентке повезло — острые края не повредили стенки желудка. Сейчас жизни девушки ничто не угрожает, сообщает пресс-служба Областной больницы №4.