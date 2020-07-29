У школьников и жителей Заречного микрорайона появится новый стадион

На территории общеобразовательной школы № 43 начались работы по обустройству спортивной площадки. После сдачи в эксплуатацию на стадионе смогут заниматься все желающие.

Депутат Тюменской городской Думы Андрей Лазарев рассказал, что объекту срочно требовалась реконструкция. Здание школы отремонтировали в 2015 году, а состояние стадиона было удручающим: трибуны в аварийном состоянии, покрытие корта повреждено, тренажеры устарели.

"В результате благоустройства на футбольном поле уложат искусственный газон, появятся универсальная спортивная площадка, яма для прыжков в длину, полоса препятствий, площадка для сдачи нормативов комплекса ГТО, – сообщил Андрей Николаевич. – На стадионе также заасфальтируют беговые дорожки и восстановят площадку для игры в баскетбол и волейбол".

Проектом благоустройства предусмотрена вырубка деревьев – в основном тополей, но подрядчик предложил внести корректировки, позволяющие сохранить зеленые насаждения, а еще дополнительно высадить около 40 яблонь.

Проект реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования в го сьолроде Тюмени на 2015-2022 годы".