Тюменская таможня сообщает об увеличении ставок таможенных сборов

1 августа 2020 года вступает в силу постановление правительства РФ от 26 марта 2020 года "О ставках и базе для исчисления таможенных сборов за совершение таможенных операций, связанных с выпуском товаров".

Тюменская таможня обращает внимание на увеличение ставок таможенных сборов — как при декларировании товаров, так и при совершении таможенных операций в отношении товаров, ввозимых в Российскую Федерацию физическими лицами для личного пользования.

Так, например, ставки таможенных сборов в отношении товаров, ввозимых в Российскую Федерацию физическими лицами для личного пользования, увеличились с 250 рублей до 500 рублей.

Постановлением предусмотрены различные ставки таможенных сборов в случае, если таможенная стоимость товаров не определяется и не заявляется, а также в случае, если не установлены ставки вывозных таможенных пошлин на товар или по товарам установлены специфические, адвалорные или комбинированные ставки вывозных таможенных пошлин.