На трассе Екатеринбург — Тюмень арестовали авто у мужчины с миллионным долгом

16:13 29 июля 2020
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Рейд по работе с должниками по исполнительным производствам на трассе Екатеринбург — Тюмень организовали судебные приставы и сотрудники ГИБДД сегодня утром.

Пристав обнаружил, что на владельце остановленного Toyota Camry числится долг на сумму более 1 млн рублей.

"Погасить долг на месте по POS-терминалу не хватило средств. Должник был уведомлен о том, что автомобиль подлежит аресту. Тюменец безоговорочно собрал свои вещи из салона, а через некоторое время за ним на место проведения рейда приехала дочь", — сообщает пресс-служба УФССП по Тюменской области.

Иномарку поместили на штрафстоянку, забрать свой автомобиль мужчина сможет только при полном погашении долга.

Теги: арест , долги , судебные приставы
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