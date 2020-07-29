С начала года в Тюменском районе произошло 139 ДТП

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В этом году на территории Тюменского района произошли 139 ДТП, в которых погибли 10 человек, 219 получили травмы. Среди пострадавших — 21 ребенок. Нетрезвые водители становились участниками ДТП в 24 случаях, 2 человека в этих ДТП погибли, 42 получили травмы.

На этой неделе Госавтоинспекция проводит в Тюменском районе профилактическое мероприятие "Безопасный район", наряды ДПС работают как на трассах, так и в населенных пунктах.

Вчера в течение дня было выявлено 59 нарушений, в том числе нарушения правил тонировки, незаконное внесение изменений в конструкцию автомобилей, отсутствие полиса ОСАГО, езда без использования ремней безопасности. К административной ответственности привлечены 3 пьяных автомобилиста. При работе автоинспекторами используются комплексы фото и видеофискации "КРИС-П".