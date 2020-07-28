В ТИУ начнут готовить маркшейдеров и архитекторов-магистров

В 2021 году Тюменский индустриальный университет начнет прием на новые направления подготовки по архитектуре (магистратура) и горному делу (специалитет).

Выпускники направления "Архитектура" смогут профессионально решать нестандартные задачи по формированию архитектурного, историко-культурного и природного туристского каркаса региона.

"Мы ежегодно диверсифицируем портфель образовательных программ вуза, которые востребованы и абитуриентами, и работодателями. Мы давно ставили перед собой задачу: открыть магистерскую программу по "Архитектуре", потому что такие специалисты нужны нашему региону. Реализация данной программы позволит усилить работу над формированием инновационного, комфортного и архитектурного образа Тюменской области", — прокомментировала проректор по образовательной деятельности ТИУ Людмила Габышева.

Профессиональная деятельность выпускников, освоивших образовательную программу специалитета "Горное дело" по специализации "Маркшейдерское дело", связана с добычей и первичной переработкой полезных ископаемых. Специалист такого уровня подготовки способен работать с объектами природопользования на полном жизненном цикле (от поисково-разведочных работ до закрытия и рекультивации месторождений), учитывая комплексность объектов и различные технологии выполнения работ, сообщает пресс-служба ТИУ.