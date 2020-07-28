На тюменских дорогах 190 камер начали распознавать автомобили

С начала 2020 года на улицах Тюмени было установлено 374 камеры видеонаблюдения на 73 перекрестках и 10 транспортных развязках. Из общего количества камер видеонаблюдения подключено к модулю распознавания транспорта 190 штук, остальные 184 камеры установлены для обеспечения возможности наблюдения за оперативной обстановкой на аварийно-опасных участках дорог.

"Распознавание происходит с помощью специального программного обеспечения, в котором используется самообучаемая нейронная сеть", — сообщает департамент информатизации Тюменской области.

Подсистема видеоаналитики интегрирована с информационной системой автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения Центра автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД УМВД России по Тюменской области. Информация, полученная в результате обработки видеопотока в автоматически передается в единую базу данных проездов транспортных средств.