В Тюменской области проводится фестиваль "Сибирь мастеровая"

С 14 июля по 4 ноября на территории Тюменской области проводится первый региональный фестиваль народных художественных промыслов и ремёсел "Сибирь мастеровая". Прием заявок открыт до 10 августа.

"Ткачи, косторезы, кузнецы, сапожники, столяры, бондари, мыловары, кружевницы, золотошвеи и многие другие мастера ремесленники исстари создавали на нашей земле удивительные вещи, вкладывая в свои творения всю свою любовь и сибирскую щедрость", — рассказывают организаторы.

В режиме онлайн и на открытых площадках пройдут детский конкурс работ "Ремесло в моей семье", конкурс работ среди мастеров-ремесленников "Из Сибири с любовью", мастер-классы по традиционным народным художественным промыслам и ремёслам Тюменской области, выставка-продажа изделий мастеров, а также круглый стол "Пути развития традиционных народных художественных промыслов и ремёсел Тюменской области в современных условиях".