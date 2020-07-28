Гордума приняла около сотни поздравлений, адресованных тюменцам в честь Дня города

17:00 27 июля 2020
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Среди праздничных открыток и телеграмм в честь 434-летней годовщины со дня основания города  - телеграмма, подписанная председателем Московской городумы Алексеем Шапошниковым. В ней говорится о Тюмени как об одном из самых динамично развивающихся и перспективных городов страны, где успешно реализуются масштабные энергетические и промышленные проекты. Главным достоянием областной столицы Шапошников назвал жителей – славных потомков основателей первого русского поселения в Сибири. "Вы бережно сохраняете самобытное историко-культурное наследие и многовековые традиции своей малой родины, – говорится в телеграмме. – Желаю жителям Тюмени крепкого здоровья, успехов и благополучия, а городу – дальнейшего процветания!"

Тепло поздравили тюменцев представители областных и местных органов власти региона, руководители предприятий и организаций областной столицы.

Председатель Думы Евгений Заболотный подчеркнул, что депутаты плодотворно сотрудничают с различными ведомствами в интересах граждан и их комфортного проживания в областной столице.

Теги: День города Тюмени , Тюменская городская дума
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