В Тюмени вручили награды за заслуги перед городом

14 тюменцев и трудовых коллективов на торжественной церемонии в честь Дня города по решению депутатов Тюменской городской думы получили награды.

Председатель думы Евгений Заболотный отметил, что все кандидатуры для поощрения депутаты обсуждали на заседаниях постоянных комиссий и утвердили на заседаниях думы.

Званием "Почетный гражданин города Тюмени" посмертно удостоин основатель поискового движения Тюменской области, депутат Думы VI созыва Артур Ольховский. Награду получил сын Артура и продолжатель дела Ростислав Ольховский.

Нагрудным знаком "За заслуги перед городом Тюменью" поощрены участники Великой Отечественной войны Мефодий Гаврилов, Андрей Рыбак, Василий Шамов, начальник Тюменского президентского кадетского училища генерал-майор Михаил Логинов, председатель городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, подполковник МВД Герман Смирнов и депутат гордумы семи созывов Юрий Коновалов.

В Книге Почета города Тюмени появились записи о деятельности предприятий, жителей города и общественных организаций, внесших вклад в Победу и социально-экономическое развитие города. Это трудовые коллективы Тюменского аккумуляторного завода и Тюменского территориального управления Свердловской железной дороги, основатель Тюменского государственного университета Виктор Дерябин и участник Великой Отечественной войны Юрий Луковский, ветеранские организации Калининского и Центрального округов Тюмени, благотворительной общественной организации "Клуб ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов".

Ценность человеческой жизни, работа людей в белых халатах приобрели особое значение в период пандемии коронавирусной инфекции.

Символичным считает председатель думы открытие накануне церемонии награждения обновленного сквера Якова Неумоева. "Это память не только о Герое Советского Союза, но и знак уважения работникам 27 тюменских предприятий, выпускавших продукцию для фронта, благодарность стотысячному населению военной Тюмени за вклад в Великую Победу, – считает он. – У нас впереди много дел, обязательно будут новые победы и свершения, но они возможны только тогда, когда мы все вместе смотрим вперед и трудимся на благо современников и будущих поколений", – резюмировал Евгений Заболотный и пожелал тюменцам здоровья, счастья, уверенности в завтрашнем дне.