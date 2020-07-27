Тюменские поисковики проводят конкурс "Нам дороги эти позабыть нельзя!"

Заочный конкурс на лучшую постановку работы по патриотическому воспитанию молодежи стартовал в Тюменской области.

К участию в конкурсе приглашаются воспитанники и руководители поисковых отрядов, тимуровских и военно-мемориальных команд, сотрудники и волонтеры школьных краеведческих музеев, регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", осуществляющие деятельность на территории Тюменской области.

Победителей определят по следующим номинациям:

- лучший поисковый отряд;

- юный поисковик года;

- лучший школьный краеведческий музей;

- лучшая военно-мемориальная команда;

- лучшая тимуровская команда;

- лучший штаб ВОД "Волонтеры Победы";

- лучшие методические материалы.

При выборе победителей будет делаться упор на объем работ и мероприятий, выполненных и организованных в 2020 году.

Конкурсные материалы принимаются в срок до 15 октября 2020 года по адресу: Тюмень, ул. Геологоразведчиков, 6а, каб. № 205.

Организаторы конкурса: ГАУ ДО ТО "Дворец творчества и спорта "Пионер", Тюменская региональная общественная организация "Областной поисковый центр", органы сферы физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.