Тюменские поисковики проводят конкурс "Нам дороги эти позабыть нельзя!"

Заочный конкурс на лучшую постановку работы по патриотическому воспитанию молодежи стартовал в Тюменской области.
К участию в конкурсе приглашаются воспитанники и руководители поисковых отрядов, тимуровских и военно-мемориальных команд, сотрудники и волонтеры школьных краеведческих музеев, регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", осуществляющие деятельность на территории Тюменской области.
Победителей определят по следующим номинациям:
- лучший поисковый отряд;
- юный поисковик года;
- лучший школьный краеведческий музей;
- лучшая военно-мемориальная команда;
- лучшая тимуровская команда;
- лучший штаб ВОД "Волонтеры Победы";
- лучшие методические материалы.
При выборе победителей будет делаться упор на объем работ и мероприятий, выполненных и организованных в 2020 году.
Конкурсные материалы принимаются в срок до 15 октября 2020 года по адресу: Тюмень, ул. Геологоразведчиков, 6а, каб. № 205.
Организаторы конкурса: ГАУ ДО ТО "Дворец творчества и спорта "Пионер", Тюменская региональная общественная организация "Областной поисковый центр", органы сферы физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.
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