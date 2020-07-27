Тюменцам напоминают об опасностях ныряния с высоты

В больницы Тюменской области обращаются пациенты, которые повредили барабанные перепонки при нырянии в воду с высоты. Так, к ишимским оториноларингологам за неделю с этой проблемой обратились двое мужчин.

Один ишимец нырнул в воду с тарзанки, второй — с крутого берега, к травме привел удар об воду. Нарушение целостности барабанной перепонки сопровождается болевыми ощущениями и заложенностью уха, снижением слуха — порой значительным. Также могут отмечаться головокружение, шум в ухе, а при кашле, надувании щек возможны кровянистые выделения или выход воздуха из травмированного уха.

"У одного пациента травма была свежей, у него барабанная перепонка заживет в течение месяца без какого-либо специфического лечения. Во втором случае у пациента развился отит. Он несколько дней тянул с визитом в больницу, надеялся, что дискомфорт в ухе со временем пройдет. Ему назначена антибактериальная терапия и рекомендовано при купании пользоваться берушами", — рассказывает Александр Гартунг, оториноларинголог Областной больницы №4.