Открыты продажи квартир в новом жилом квартале Тюмени

Открыты продажи квартир в новом жилом комплексе “Колумб” на Московском тракте.

О микрорайоне

Проект располагается в новом перспективном районе города на Московском тракте. Доехать до жилого комплекса уже можно по новой сквозной дороге через ул. Московский тракт с выездом на ул. Федюнинского. Проект удален от плотной городской застройки, рядом с ним — лес. В 10 минутах езды — экопарк Затюменский, в 15 — Воронинские горки и Верхний Бор — крупнейшие базы отдыха города. В то же время до крупнейшего ТРЦ Колумб всего 6 минут езды. Рядом с жилым комплексом планируется строительство крупного дворца зимних видов спорта, хоккейного корта для игр КХЛ.

Главный архитектор проекта Максим Гавриков рассказал о том, какие решения будут реализованы в жилом комплексе: "На территории "Колумба" предусмотрен детский сад, собственный бульвар, торговая галерея, зоны для отдыха и занятий спортом, детские площадки для разных возрастов. Инновационное решение — соединить дом и паркинг теплым переходом, чтобы вы смогли дойти от своей квартиры до автомобиля не выходя на улицу. Плюсы такого решения особенно ощущаешь, когда за окном гроза или снег. На гостевой парковке будет 895 паркомест — места хватит всем".

О квартирах и удобных сервисах

В “Колумбе” представлено более 49 планировок: квартиры-студии, классические однокомнатные, евродвушки и евротрешки с большими кухнями-гостиными (до 22 кв.м). Особенность планировок - рациональность пространства. В таких квартирах можно эстетично и функционально использовать каждый метр квартиры, не обращаясь при этом к профессионалам за помощью.

В проекте предусмотрены современные сервисы для дома, например:

- собственная автоматизированная газовая котельная: температура в квартирах будет меняться автоматически в зависимости от погоды на улице, а вы сэкономите на ежемесячных платежах за коммунальные услуги.

- система телеметрии: показания счетчиков будут направляться в управляющую компанию самостоятельно ежемесячно, а значит, не нужно будет беспокоиться о сроках.

- видеодомофон на входе в подъезд: позволит жителям управлять доступом гостей на территорию жилого комплекса.

- приложение от УК: при желании можно будет установить на свой смартфон специальное приложение и просматривать видео с камер в режиме онлайн.

О стоимости

В "Колумбе" на старте продаж стоимость квартир начинается от 1,59 млн рублей при 100-процентной оплате. Двухкомнатные и трехкомнатные квартиры евроформата можно приобрести от 2,39 млн рублей.

Кроме выгодных цен на старте до конца июля действует акция на покупку евротрешек — ремонт вы получаете в подарок. Во-первых, это на 20–30 % выгоднее такого же ремонта собственными силами. Почему? Все просто — застройщик работает с крупным оптом при закупке материалов. Во-вторых, это хороший вариант для тех, кто хочет переехать сразу после получения ключей.

Если хотите успеть купить квартиру по стартовым ценам, звоните: (3452) 61-30-30. Посмотреть планировки можно на сайте https://strana.com/proekty/kolumb/