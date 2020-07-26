Тюменцы могут поддержать город в голосовании

фото пресс-службы администрации Тюмени

Общенародные выборы самого привлекательного, узнаваемого и символичного российского города проводятся с 2012 года. Тюмень ни разу не становилась победителем конкурса "Город России".

Сейчас Тюмень на 32 месте из 83. В пятерке лидеров - Смоленск, Севастополь, Нальчик, Владимир, Курск.

Для голосования не нужна регистрация, процедура бесплатная. С одного IP-адреса можно голосовать раз в сутки, пишет "Вслух.ру".