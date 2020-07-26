Родителям рассказали, как обустроить комнату для первоклассника

Архивное фото пресс-службы администрации Тюмени

Как правильно обустроить комнату для первоклассника, рассказала дизайнер интерьера и мама двух школьников Анастасия Дробышева.

"Самое главное – создать ребенку рабочий уголок, где он сможет учить уроки и выполнять дополнительные задания. Оптимальный размер стола для школьника - шириной 115-125 см и глубиной 60 см. Если позволяет место – можно сделать единую столешницу вдоль всей стенки у окна. Тогда будет место и для учебы, и для творческих поделок", - уточнила она.

Полки над столом в виде ячеек организуют учебники и тетради, папки для творчества. Если в семье двое детей школьного возраста и у них единое место для рабочего стола, нужно как минимум по 100 см рабочего пространства на каждого.

При покупке настольных ламп желательно выбирать теплый белый оттенок. Стулья нужны ортопедические с возможностью регулировки высоты и наклона, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".